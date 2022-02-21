В ДНР заявили о необходимости военной и финансовой помощи со стороны России
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР нуждаются в моральной, финансовой и военной помощи России, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
«В первую очередь все-таки моральная (помощь), финансовая, тоже я бы не отказался, военная – тоже необходима, по разным направлениям», — заявил Басурин на вопрос, в какой помощи от России республики нуждаются (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о возможности России предоставить Донбассу военную помощь.
17 февраля на востоке Украины обострилась политическая ситуация. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Президент России Владимир Путин принял решение о единовременных выплатах беженцам по 10 000 руб. Ростовская область получила на эти цели 5 млрд руб. Врио главы МЧС Александр Чуприян ранее сегодня сообщил, что в Россию прибыли около 61 000 жителей ДНР и ЛНР.
В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. За последний сутки в ДНР зафиксировали более 50 нарушений режима прекращения огня. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. В Ростовской области и других регионах в связи с эвакуацией граждан республик в Россию действует режим чрезвычайной ситуации.