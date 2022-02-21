В ДНР заявили о необходимости военной и финансовой помощи со стороны России

17 февраля на востоке Украины обострилась политическая ситуация. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Президент России Владимир Путин принял решение о единовременных выплатах беженцам по 10 000 руб. Ростовская область получила на эти цели 5 млрд руб. Врио главы МЧС Александр Чуприян ранее сегодня сообщил, что в Россию прибыли около 61 000 жителей ДНР и ЛНР.