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Политика

В ДНР заявили о необходимости военной и финансовой помощи со стороны России

Ведомости

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР нуждаются в моральной, финансовой и военной помощи России, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«В первую очередь все-таки моральная (помощь), финансовая, тоже я бы не отказался, военная – тоже необходима, по разным направлениям», — заявил Басурин на вопрос, в какой помощи от России республики нуждаются (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о возможности России предоставить Донбассу военную помощь.

17 февраля на востоке Украины обострилась политическая ситуация. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Президент России Владимир Путин принял решение о единовременных выплатах беженцам по 10 000 руб. Ростовская область получила на эти цели 5 млрд руб. Врио главы МЧС Александр Чуприян ранее сегодня сообщил, что в Россию прибыли около 61 000 жителей ДНР и ЛНР.

В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. За последний сутки в ДНР зафиксировали более 50 нарушений режима прекращения огня. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. В Ростовской области и других регионах в связи с эвакуацией граждан республик в Россию действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее по теме: Что ждет беженцев из Донбасса в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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