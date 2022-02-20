Что ждет беженцев из Донбасса в России

20 февраля волонтеры движения «Мы вместе» (было организовано для помощи людям во время пандемии) в 100 метрах от КПП «Матвеев Курган» разбили палатку с российским флагом. Они встречают тех, кто переходит границу пешком, как только доедет до нее по территории Донбасса на общественном транспорте. Прибывающих не очень много – чуть больше чем за час через границу прошло не более 10 человек: пожилая пара и две женщины с детьми. «Мы не только встречаем, но и информируем: чтобы люди знали, куда можно приехать, где разместиться. У нас тут работают специалисты муниципального управления, консультируют по правовым вопросам студенты юрфаков», – говорит депутат Госдумы Игорь Кастюкевич (из президентского движения ОНФ).