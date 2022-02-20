Треть регионов России объявили о готовности принять беженцев из Донбасса

Треть регионов России предложили помощь жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), руководители которых 18 февраля объявили об эвакуации из-за угрозы со стороны Украины. Сводных данных о числе уехавших из ДНР и ЛНР пока нет, но в пресс-службе правительства пограничной с ДНР и ЛНР Ростовской области сообщили, что, по данным на утро 20 февраля, в Россию въехало 40 000 человек. По данным на 20 февраля, в пунктах временного размещения (ПВР) региона находится 6891 беженец. Прибывшие в Ростовскую область жители ДНР и ЛНР будут распределяться и по другим субъектам Федерации, сказали «Ведомостям» в пресс-службе правительства, не уточнив, по какому принципу. Всего о готовности принять беженцев сообщили чиновники из 29 субъектов Федерации.