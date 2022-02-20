Треть регионов России объявили о готовности принять беженцев из Донбасса

Треть регионов России объявили о готовности принять беженцев из ДонбассаВыходцы из ДНР и ЛНР смогут поселиться даже в Якутии
Треть регионов России предложили помощь жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), руководители которых 18 февраля объявили об эвакуации из-за угрозы со стороны Украины. Сводных данных о числе уехавших из ДНР и ЛНР пока нет, но в пресс-службе правительства пограничной с ДНР и ЛНР Ростовской области сообщили, что, по данным на утро 20 февраля, в Россию въехало 40 000 человек. По данным на 20 февраля, в пунктах временного размещения (ПВР) региона находится 6891 беженец. Прибывшие в Ростовскую область жители ДНР и ЛНР будут распределяться и по другим субъектам Федерации, сказали «Ведомостям» в пресс-службе правительства, не уточнив, по какому принципу. Всего о готовности принять беженцев сообщили чиновники из 29 субъектов Федерации.
К примеру, в Архангельской области готовы принять не менее 300 человек, в Орловской области – около 500 человек, в Ненецком автономном округе – 115 человек. В Воронежской области могут принять 4500 беженцев. По информации аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, в Дагестане ждут порядка 600 человек, в Чечне подготовлены условия для 700 жителей ДНР и ЛНР, в Северной Осетии – 500 и т. д. В Московской области могут принять до 10 000, а в Краснодарском крае – до 20 000 человек. Также вопрос о создании ПВР прорабатывается в Амурской области, Еврейской автономной области и Алтайском крае.
Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе правительства Ростовской области, ПВР будут действовать «столько, сколько потребуется». Первые два дня нужны, чтобы удовлетворить все потребности приехавших в Россию – в связи, документах и др., пояснил представитель правительства Воронежской области. Уже после этого принимается решение по каждому конкретному беженцу, говорит он: «Оценивается, нужно ли ему жилье и работа». «После размещения в ПВР будем принимать решения о работе, об устройстве детей в учебные заведения, если в этом будет потребность и будут позволять нормативные акты», – заявил «Ведомостям» губернатор Орловской области Андрей Клычков.
В правительстве Якутии (готова принять 1500 человек) сообщили журналистам, что компании региона – «Алроса», «Эльгауголь» и «Колмар» уже готовы помочь беженцам с трудоустройством. В «Колмаре» уточнили, что готовы принять семьи, «главы которых имеют опыт работы в угольной промышленности».
Партнер адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Кирилл Жаринов считает, что, вероятнее всего, приехавшим из ДНР и ЛНР будут давать временное убежище: «Оно не предоставляет почти никаких дополнительных социальных прав, кроме права пребывать на территории России, оформлять соответствующие документы и работать без дополнительных разрешений». По словам эксперта, такое открытое приглашение для пересечения границы – это «уникальная и беспрецедентная ситуация».
Сложно сказать, сколько жителей ДНР и ЛНР переберутся в Россию хотя бы на время, говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «Пока число перешедших границу не так велико, как планы, – отметил он. – Планово, напомню, из ДНР направят 700 000 человек в Россию, а приехало на сегодняшний день около 30 000».