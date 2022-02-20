Как Ростовская область встречает беженцев из Донбасса

Приехавшие из Донбасса люди рассказывают, что эвакуация была для них неожиданной. Женщине средних лет (она отказалась называть имя) не хотелось уезжать из Донецка вместе с ребенком, который ходит в школу, поскольку дома у нее остался муж – в ДНР объявили мобилизацию для мужчин моложе 55 лет. Но колонну автобусов подогнали прямо к предприятию – вместе с коллегами она централизованно уезжала оттуда. «Мы даже куда нас везут толком не знали. [Глава ДНР] Пушилин выступил – и мы поехали в никуда», – посетовала она.