Как Ростовская область встречает беженцев из Донбасса

Как Ростовская область встречает беженцев из ДонбассаДля многих эвакуация стала неожиданной, и приграничного региона на всех не хватит
Таганрог начал принимать первых беженцев еще поздним вечером 18 февраля – через несколько часов после того, как главы самопровоглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали граждан к эвакуации. К этому все в полной мере, как рассказали корреспонденту «Ведомостей» сами беженцы и местные чиновники, готовы не были.
«Проблемой стало не количество прибывших, а координация», – говорит чиновник администрации Таганрога (правительство региона сообщило о создании оперштаба по эвакуации вечером 18 февраля). К примеру, в открытом доступе нет адресов пунктов размещения беженцев, поясняет он. Есть общие цифры: губернатор Василий Голубев сообщил в Instagram, что в области подготовлено таких 143 пунктов. По словам двух сотрудников лагерей для беженцев, с которыми поговорил корреспондент «Ведомостей», все места размещения не раскрываются намеренно: «Ради антитеррористической безопасности».
Приехавшие из Донбасса люди рассказывают, что эвакуация была для них неожиданной. Женщине средних лет (она отказалась называть имя) не хотелось уезжать из Донецка вместе с ребенком, который ходит в школу, поскольку дома у нее остался муж – в ДНР объявили мобилизацию для мужчин моложе 55 лет. Но колонну автобусов подогнали прямо к предприятию – вместе с коллегами она централизованно уезжала оттуда. «Мы даже куда нас везут толком не знали. [Глава ДНР] Пушилин выступил – и мы поехали в никуда», – посетовала она.
В итоге автобус, в котором она ехала, прибыл в поселок Красный десант в пригороде Таганрога: в местных санаториях людей размещали и в 2014 г. после начала конфликта на Украине. Расселение происходило не моментально, и автобусы какое-то время еще стояли в поселке. «Мы не понимали даже, останемся мы здесь или поедем куда-то еще! Говорили, что пункты приема переполнены», – рассказала она.
Впрочем, уже к обеду 19 февраля прибывших расселили в комнаты по несколько человек в детский лагерь «Котлостроитель». Здесь подведено отопление, организовано трехразовое питание, рассказала беженка.
То, что эвакуация организована в условиях зимы, отмечают и власти. «Мы, конечно, учитываем опыт 2014 г., – сказал в ходе совещания с руководством МЧС по ВКС губернатор Ростовской области Василий Голубев, который сам сейчас находится на больничном. – Но есть и принципиальная разница. В 2014 г. все происходило летом, и возможности размещения большого количества людей совершенно другие были».
Беженцы сами не сильно стремятся распространяться о том, что с ними произошло. В Красном десанте и хуторе Рожок общаться и называть свои имена не хотят. Многие между собой обсуждают стрельбу на окраинах Донецка, хотя видео и доказательств ни у кого нет – но об этом, по их словам, много говорят по местному телевидению.
Женщина, которая приехала из пригорода Донецка, рассказала корреспонденту «Ведомостей», что заселения пришлось долго ждать в автобусе. «Водители сами не знали, куда нас везти. Говорили, ждем распоряжения. Но мы сами-то не знали, кому позвонить, где узнать, в чьих руках наши судьбы», – рассказывает она. В итоге ее разместили с пожилой матерью в пансионате «Звезда» в Рожке.
Для работы с организованными группами беженцев создан регламент. К каждой прибывающей группе приставляется координатор, он решает, куда ее направить, чтобы не сосредотачивать прибывших в одном месте, пояснил «Ведомостям» лидер фракции «Справедливая Россия» в ростовском заксобрании Сергей Косинов, который вошел в созданный оперштаб по вопросам эвакуации: «То есть с границы они сразу должны направляться в свой пункт размещения. На местах прибывшим делают ПЦР-тесты, волонтеры опрашивают всех на предмет необходимости лекарств, вещей первой необходимости».
Подсчет беженцев
До сих пор нет точных данных, сколько конкретно человек уже въехало в Ростовскую область. Ни в пограничном управлении ФСБ, ни в МЧС (именно это ведомство организует пункты временного размещения) не отвечали на запросы «Ведомостей». 18 февраля РИА «Новости» сообщали со ссылкой на экстренные службы, что регион планирует принять до 900 000 беженцев из Донбасса. К утру 19 февраля агентство со ссылкой на источники сообщало о 10 000 человек, выехавших в Россию.
По данным властей ДНР, из региона уже уехали более 6600 человек, из ЛНР – 25 000 человек. По оценке Косинова, пока в регион въехало около 4000 человек.
По-настоящему большого наплыва жителей ДНР и ЛНР, который изменил бы привычный распорядок жизни области, корреспондент «Ведомостей» не заметил. По дороге из аэропорта Ростова до Таганрога (75 км) встретились всего две колонны по три автобуса. Днем расселений в столице области на было.
«С подсчетом [беженцев] есть проблема, – поясняет Косинов. – Ведь есть те, кто организованно въезжает на автобусах и поездах, регистрируется в пунктах регистрации на границе, а есть люди, которые едут на собственных машинах, к родственникам. Их очень сложно посчитать. Мы думаем над системой, чтобы люди при пересечении границы были заинтересованы отметиться, чтобы получить выплаты, положенные им».
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий («Единая Россия») сообщил «Ведомостям», что Ростовская область может принять 10 000–12 000 человек. Остальные прибывшие будут направляться в другие регионы. 26 субъектов Федерации, в том числе не имеющие границ с Украиной, уже заявили о готовности принять жителей Донбасса. Например, студентов, по словам Водолацкого, направят в Астрахань, чтобы разместить в кампусах и определить на обучение по специальностям, по которым они учились в ДНР и ЛНР.
В 2014 г. Ростовская область по различным оценкам, приняла от 40 000 до 60 000 беженцев с юго-востока Украины. Часть из них продолжали жить во временных пунктах до 2017 г., часть – вернулись обратно.