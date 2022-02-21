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Лавров заявил об отсутствии подтверждений заявлению США о «терактах» в России

Ведомости

Российская сторона не нашла подтверждений предупреждению посольства США о возможных терактах в России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

«До сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли», — сказал Лавров.

Ранее посольство США в Москве сообщило о рисках нападений в торговых центрах, на железнодорожных станциях и станциях метро, а также в других общественных местах как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной. В качестве источника такой информации в американском диппредставительстве указали сообщения СМИ.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль разбирается, поступала ли от США информация по линии спецслужб о возможных терактах в Москве и Санкт-Петербурге. «Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб, однако мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие были», — сказал представитель Кремля.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление посольства задала вопрос, передали ли американские дипломаты «соответствующие данные российским коллегам по партнерским каналам». «Если нет, то как это все понимать?» — написала она в Telegram.

Ранее по теме: В Кремле ответили на данные США о возможных терактах в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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