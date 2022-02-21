Лавров заявил об отсутствии подтверждений заявлению США о «терактах» в России

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль разбирается, поступала ли от США информация по линии спецслужб о возможных терактах в Москве и Санкт-Петербурге. «Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб, однако мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие были», — сказал представитель Кремля.