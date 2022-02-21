Лавров заявил об отсутствии подтверждений заявлению США о «терактах» в России
Российская сторона не нашла подтверждений предупреждению посольства США о возможных терактах в России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.
«До сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли», — сказал Лавров.
Ранее посольство США в Москве сообщило о рисках нападений в торговых центрах, на железнодорожных станциях и станциях метро, а также в других общественных местах как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной. В качестве источника такой информации в американском диппредставительстве указали сообщения СМИ.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль разбирается, поступала ли от США информация по линии спецслужб о возможных терактах в Москве и Санкт-Петербурге. «Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб, однако мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие были», — сказал представитель Кремля.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление посольства задала вопрос, передали ли американские дипломаты «соответствующие данные российским коллегам по партнерским каналам». «Если нет, то как это все понимать?» — написала она в Telegram.