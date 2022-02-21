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Общество

В Кремле ответили на данные США о возможных терактах в России

Ведомости

Кремль разбирается, поступала ли от США информация по линии спецслужб о возможных терактах в Москве и Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб, однако мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие были», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее посольство США в Москве сообщило со ссылкой на источники СМИ, что существуют риски нападений на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро и другие места массового скопления людей в Москве и Санкт-Петербурге.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление посольства задала вопрос, передали ли американские дипломаты «соответствующие данные российским коллегам по партнерским каналам». «Если нет, то как это все понимать?» — написала она в Telegram.

Посольство США опубликовало сообщение о возможных нападениях на фоне распространяемой в западных СМИ информации о якобы планах России напасть на Украину. Информация о якобы планах России напасть на Украину распространяется в западных СМИ с осени прошлого года. 19 февраля американский президент Джо Байден в видеообращении, посвященном ситуации на Украине, заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни. По данным Politico, 12 февраля Байден называл датой нападения 16 февраля. Многие западные СМИ вскоре начали переносить дату предполагаемого «вторжения» на вторую половину февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается». Он также подчеркнул, что те издания» которые публикуют подобные «фейки», никогда не признают, что были неправы и искусственно нагнетали обстановку.

Ранее по теме: Россия снова хочет переговоров по отвергнутым США предложениям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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