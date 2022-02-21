В Кремле ответили на данные США о возможных терактах в России
Кремль разбирается, поступала ли от США информация по линии спецслужб о возможных терактах в Москве и Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб, однако мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие были», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее посольство США в Москве сообщило со ссылкой на источники СМИ, что существуют риски нападений на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро и другие места массового скопления людей в Москве и Санкт-Петербурге.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление посольства задала вопрос, передали ли американские дипломаты «соответствующие данные российским коллегам по партнерским каналам». «Если нет, то как это все понимать?» — написала она в Telegram.
Посольство США опубликовало сообщение о возможных нападениях на фоне распространяемой в западных СМИ информации о якобы планах России напасть на Украину. Информация о якобы планах России напасть на Украину распространяется в западных СМИ с осени прошлого года. 19 февраля американский президент Джо Байден в видеообращении, посвященном ситуации на Украине, заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни. По данным Politico, 12 февраля Байден называл датой нападения 16 февраля. Многие западные СМИ вскоре начали переносить дату предполагаемого «вторжения» на вторую половину февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается». Он также подчеркнул, что те издания» которые публикуют подобные «фейки», никогда не признают, что были неправы и искусственно нагнетали обстановку.