В Кремле ответили на данные США о возможных терактах в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что заявления в контексте предполагаемого на Западе российского вторжения на Украину являются «показной истерикой, которая, естественно, ни на чем не основывается». Он также подчеркнул, что те издания» которые публикуют подобные «фейки», никогда не признают, что были неправы и искусственно нагнетали обстановку.