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ЕС ввел санкции против еще пятерых граждан России за выборы в Крыму

Ведомости

Евросоюз расширил санкционный список за организацию выборов в Госдуму РФ в Крыму еще пятью гражданами России, сообщает ТАСС. В него вошли депутаты Госдумы Леонид Бабашов, Татьяна Лобач, Алексей Черняк, а также председатель Севастопольской избирательной комиссии Нина Фаустова и ее заместитель Александр Чмыхалов.

«Пять физических лиц должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры», — говорится в Официальном журнале ЕС.

Введение санкций против пятерых граждан России из-за проведения выборов в Крыму послы стран ЕС одобрили 9 февраля. Сейчас черный список ЕС включает 182 граждан России и Украины, а также 48 организаций. Входящим в список персональных санкций запрещен въезд в страны ЕС, а активы и счета при их наличии в сообществе замораживаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных