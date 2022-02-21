ЕС ввел санкции против еще пятерых граждан России за выборы в Крыму

Введение санкций против пятерых граждан России из-за проведения выборов в Крыму послы стран ЕС одобрили 9 февраля. Сейчас черный список ЕС включает 182 граждан России и Украины, а также 48 организаций. Входящим в список персональных санкций запрещен въезд в страны ЕС, а активы и счета при их наличии в сообществе замораживаются.