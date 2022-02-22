Комитеты Госдумы рекомендовали одобрить договоры с ДНР и ЛНР

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 10:00 22 февраля состоится заседание Совета Думы, а в 12:00 – пленарное заседание, на которых будут рассмотрены документы. По его словам, признание ДНР и ЛНР остановить гуманитарную катастрофу на Донбассе. Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашенными республиками внесены президентом России Владимиром Путиным.