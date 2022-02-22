Комитеты Госдумы рекомендовали одобрить договоры с ДНР и ЛНР
Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ 22 февраля приняли совместное решение рекомендовать Думе ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, сообщили «РИА Новости».
Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 10:00 22 февраля состоится заседание Совета Думы, а в 12:00 – пленарное заседание, на которых будут рассмотрены документы. По его словам, признание ДНР и ЛНР остановить гуманитарную катастрофу на Донбассе. Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашенными республиками внесены президентом России Владимиром Путиным.
Вечером 21 февраля президент подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.