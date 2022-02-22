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Комитеты Госдумы рекомендовали одобрить договоры с ДНР и ЛНР

Ведомости

Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ 22 февраля приняли совместное решение рекомендовать Думе ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, сообщили «РИА Новости».

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 10:00 22 февраля состоится заседание Совета Думы, а в 12:00 – пленарное заседание, на которых будут рассмотрены документы. По его словам, признание ДНР и ЛНР остановить гуманитарную катастрофу на Донбассе. Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашенными республиками внесены президентом России Владимиром Путиным.

Вечером 21 февраля президент подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.

Ранее по теме: Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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