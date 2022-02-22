Зеленский рассмотрит предложение разорвать дипломатические отношения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит предложение министерства иностранных дел страны разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.
«Ко мне пришел запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ», — заявил Зеленский (цитата по «Интерфаксу»).
Президент не исключил, что в случае полномасштабной военной агрессии в стране могут ввести военное положение. Зеленский уверен, что «мощной» войны против Украины и «широкой» эскалации со стороны России не будет. «Если будет — будет введено военное положение», — добавил он.
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не хочет разрывать дипотношения с Украиной. «Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор», — прокомментировал Руденко слова Зеленского (цитата по «РИА Новости»).
Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.
ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, так как это противоречит минским соглашениям и усилит напряженность в регионе. Президент США Джо Байден уже подписал указ о введении санкций против двух республик. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также анонсировал введение санкций против России со стороны Евросоюза уже 22 февраля.