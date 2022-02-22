Украина отозвала временного поверенного в России для консультаций

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит предложение МИДа разорвать дипломатические отношения с Россией. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что не хотят разрыва отношений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что разрыв дипломатических отношений был бы крайне нежелательным сценарием, который бы усложнил ситуацию еще больше.