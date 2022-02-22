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Украина отозвала временного поверенного в России для консультаций

Ведомости

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах страны Василия Покотило для консультаций в Киев, говорится на сайте МИДа. Дипломат был вызван из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

«Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании «независимости» созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины <…> временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван на Украину для проведения консультаций», — говорится в заявлении.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит предложение МИДа разорвать дипломатические отношения с Россией. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что не хотят разрыва отношений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что разрыв дипломатических отношений был бы крайне нежелательным сценарием, который бы усложнил ситуацию еще больше.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных. ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы.

Ранее по теме: Песков назвал разрыв отношений с Украиной «крайне нежелательным»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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