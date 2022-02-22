Украина отозвала временного поверенного в России для консультаций
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах страны Василия Покотило для консультаций в Киев, говорится на сайте МИДа. Дипломат был вызван из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР.
«Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании «независимости» созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины <…> временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван на Украину для проведения консультаций», — говорится в заявлении.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит предложение МИДа разорвать дипломатические отношения с Россией. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что не хотят разрыва отношений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что разрыв дипломатических отношений был бы крайне нежелательным сценарием, который бы усложнил ситуацию еще больше.
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных. ЕС, НАТО и США осудили решение Москвы.