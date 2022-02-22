Песков назвал разрыв отношений с Украиной «крайне нежелательным»
Возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной является «крайне нежелательным сценарием», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, разрыв дипломатических отношений это было бы крайне нежелательным сценарием, который, ну, наверное, сделает все еще сложнее, а главное, что не только для государств, но и для народов двух стран», — сказал Песков журналистам.
22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит предложение министерства иностранных дел страны разорвать дипломатические отношения с Россией. В свою очередь замминистра иностранных дел России Андрей Руденко ответил, что Москва не хочет разрывать дипотношения с Украиной. «Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор», — прокомментировал Руденко слова Зеленского (цитата по «РИА Новости»).
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.
На прошлой неделе ситуация с безопасностью в Донбассе начала усугубляться. Так, с 18 по 20 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в регионе свыше 3200 случаев нарушения режима прекращения огня. В республиках утверждают, что Украина планирует напасть на Донбасс, однако в Киеве эту информацию отрицают и обвиняют республики в том, что их силы обороны сами себя обстреливают. В ДНР и ЛНР в связи со сложившейся ситуацией объявили эвакуацию мирных жителей и всеобщую мобилизацию.