Песков заявил о временном пребывании беженцев с Донбасса в России
Беженцы из ДНР и ЛНР будут находиться в России временно, однако ситуация в Донбассе остается неспокойной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас речь идет о выплате 10 000 руб. на одного человека, на одного беженца, пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер, и несмотря на вчерашние новости и вчерашнее решение, все-таки ситуация по-прежнему не спокойна и многие граждане конечно испытывают чувство опасности, поэтому принимают решение временно приехать в Россию», — заявил Песков.
Он выразил надежду, что принятые 21 февраля решения помогут восстановить спокойствие в регионе и обеспечить безопасность граждан ДНР и ЛНР.
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.
Ранее сегодня ГУ МЧС по Ростовской области сообщило, что с момента объявления эвакуации 18 февраля в Россию прибыли более 90 000 беженцев с Донбасса. По решению Путина каждому беженцу дают единовременную выплату в 10 000 руб. Часть беженцев начали отправлять поездами в другие регионы России.