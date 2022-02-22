Песков заявил о временном пребывании беженцев с Донбасса в России

«Сейчас речь идет о выплате 10 000 руб. на одного человека, на одного беженца, пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер, и несмотря на вчерашние новости и вчерашнее решение, все-таки ситуация по-прежнему не спокойна и многие граждане конечно испытывают чувство опасности, поэтому принимают решение временно приехать в Россию», — заявил Песков.