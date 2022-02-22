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Песков заявил о временном пребывании беженцев с Донбасса в России

Ведомости

Беженцы из ДНР и ЛНР будут находиться в России временно, однако ситуация в Донбассе остается неспокойной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас речь идет о выплате 10 000 руб. на одного человека, на одного беженца, пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер, и несмотря на вчерашние новости и вчерашнее решение, все-таки ситуация по-прежнему не спокойна и многие граждане конечно испытывают чувство опасности, поэтому принимают решение временно приехать в Россию», — заявил Песков.

Он выразил надежду, что принятые 21 февраля решения помогут восстановить спокойствие в регионе и обеспечить безопасность граждан ДНР и ЛНР.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИДу установить дипотношения с республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил Минобороны обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.

Ранее сегодня ГУ МЧС по Ростовской области сообщило, что с момента объявления эвакуации 18 февраля в Россию прибыли более 90 000 беженцев с Донбасса. По решению Путина каждому беженцу дают единовременную выплату в 10 000 руб. Часть беженцев начали отправлять поездами в другие регионы России.

Ранее по теме: В МЧС сообщили о прибывших в Россию около 90 000 беженцев из Донбасса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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