В МЧС сообщили о прибывших в Россию около 90 000 беженцев из Донбасса
Порядка 90 000 человек эвакуировались из ДНР и ЛНР в Россию за последние дни, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.
«В настоящее время на территории РФ находятся около 90 000 человек», — сообщили в министерстве. По данным на 22 февраля, более 7000 беженцев, в том числе 3200 детей, расположились в 118 пунктах размещения в Ростовской области. Более 11 000 человек, в том числе около 5000 детей, отправились на поездах в другие регионы России. За последние сутки границу России пересекли около 20 000 жителей республик, отметили в МЧС.
По данным МЧС, более 2000 беженцев уже получили выплату в 10 000 руб. 22 февраля власти начнут принимать заявления на выплату в других регионах, а также начали принимать заявления у людей, которые остановились у родственников.
17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.