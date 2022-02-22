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В МЧС сообщили о прибывших в Россию около 90 000 беженцев из Донбасса

Ведомости

Порядка 90 000 человек эвакуировались из ДНР и ЛНР в Россию за последние дни, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

«В настоящее время на территории РФ находятся около 90 000 человек», — сообщили в министерстве. По данным на 22 февраля, более 7000 беженцев, в том числе 3200 детей, расположились в 118 пунктах размещения в Ростовской области. Более 11 000 человек, в том числе около 5000 детей, отправились на поездах в другие регионы России. За последние сутки границу России пересекли около 20 000 жителей республик, отметили в МЧС.

По данным МЧС, более 2000 беженцев уже получили выплату в 10 000 руб. 22 февраля власти начнут принимать заявления на выплату в других регионах, а также начали принимать заявления у людей, которые остановились у родственников.

17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Ранее по теме: Из ДНР в Россию готовы эвакуировать 700 000 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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