Из ДНР в Россию готовы эвакуировать 700 000 человек

Из ДНР в Россию готовы эвакуировать 700 000 человекЭто примерно половина от фактического населения непризнанной республики
Из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы эвакуировать 700 000 человек, заявили «Ведомостям» в пресс-службе МЧС ДНР.
«Первые автобусы с эвакуируемыми жителями ДНР выезжают сегодня в 20:00. На данный момент эвакуация проводится силами МЧС Донецкой народной республики совместно с администрациями городов и районов. Планируется эвакуировать около 700 000 жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди. Централизованный выезд будет организован от зданий органов местного самоуправления», – сообщил представитель МЧС самопровозглашенной республики.
Он добавил, что информация об адресах точек сбора и времени отправления размещена на официальных сайтах администраций городов и районов ДНР.
Население будет информироваться об эвакуации по телевидению, радио и смс местного оператора «Феникс». Всего на контролируемых ДНР территориях сейчас проживает около 1,5 млн человек. По данным источника ТАСС, для эвакуированных жителей Донбасса пока в ближайшее в Ростовской области будут развернуты пункты временного размещения только на 10 000 мест. Источник «Ведомостей», близкий к российским спецслужбам, отметил, что эвакуацию не следует понимать как подготовку к войне, а скорее как симметричный ответ на эвакуацию западных посольств и граждан из Киева.
Ранее глава непризнанной ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации в Россию гражданского населения республики (женщин, детей и людей пожилого возраста) в связи с якобы имеющейся угрозой наступления со стороны вооруженных сил Украины.
Позже аналогичное заявление сделал глава непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Пасечник призвал мужское население, способное держать оружие, «встать на защиту» ЛНР. Из Донецка уже начали эвакуацию детских домов и интернатов.
Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в пограничную с ДНР и ЛНР Ростовскую область. По решению главы государства каждый прибывший из Донбасса в Ростовскую область беженец должен будет получить выплату в размере 10 000 руб., сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об экстренной помощи в связи с наплывом беженцев попросил ростовский губернатор Василий Голубев.
В пресс-службе Минфина России заявили, что ведомство уже сегодня «перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 000 руб. всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию». Общей размер средств, передаваемых региону, там не уточнили.