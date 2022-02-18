Из ДНР в Россию готовы эвакуировать 700 000 человек

Население будет информироваться об эвакуации по телевидению, радио и смс местного оператора «Феникс». Всего на контролируемых ДНР территориях сейчас проживает около 1,5 млн человек. По данным источника ТАСС, для эвакуированных жителей Донбасса пока в ближайшее в Ростовской области будут развернуты пункты временного размещения только на 10 000 мест. Источник «Ведомостей», близкий к российским спецслужбам, отметил, что эвакуацию не следует понимать как подготовку к войне, а скорее как симметричный ответ на эвакуацию западных посольств и граждан из Киева.