Газета
Политика / Общество

Из ДНР в Россию готовы эвакуировать 700 000 человек

Это примерно половина от фактического населения непризнанной республики
Илья Лакстыгал Алексей Никольский
Alexander NEMENOV / AFP

Из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы эвакуировать 700 000 человек, заявили «Ведомостям» в пресс-службе МЧС ДНР.

«Первые автобусы с эвакуируемыми жителями ДНР выезжают сегодня в 20:00. На данный момент эвакуация проводится силами МЧС Донецкой народной республики совместно с администрациями городов и районов. Планируется эвакуировать около 700 000 жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди. Централизованный выезд будет организован от зданий органов местного самоуправления», – сообщил представитель МЧС самопровозглашенной республики.

Он добавил, что информация об адресах точек сбора и времени отправления размещена на официальных сайтах администраций городов и районов ДНР.

Население будет информироваться об эвакуации по телевидению, радио и смс местного оператора «Феникс». Всего на контролируемых ДНР территориях сейчас проживает около 1,5 млн человек. По данным источника ТАСС, для эвакуированных жителей Донбасса пока в ближайшее в Ростовской области будут развернуты пункты временного размещения только на 10 000 мест. Источник «Ведомостей», близкий к российским спецслужбам, отметил, что эвакуацию не следует понимать как подготовку к войне, а скорее как симметричный ответ на эвакуацию западных посольств и граждан из Киева.

Донецкая и Луганская народные республики эвакуируют людей в Россию

Правительство РФ выделяет деньги из резервного фонда для финансовой поддержки беженцев

Ранее глава непризнанной ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации в Россию гражданского населения республики (женщин, детей и людей пожилого возраста) в связи с якобы имеющейся угрозой наступления со стороны вооруженных сил Украины.

Позже аналогичное заявление сделал глава непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Пасечник призвал мужское население, способное держать оружие, «встать на защиту» ЛНР. Из Донецка уже начали эвакуацию детских домов и интернатов.

Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в пограничную с ДНР и ЛНР Ростовскую область. По решению главы государства каждый прибывший из Донбасса в Ростовскую область беженец должен будет получить выплату в размере 10 000 руб., сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об экстренной помощи в связи с наплывом беженцев попросил ростовский губернатор Василий Голубев.

В пресс-службе Минфина России заявили, что ведомство уже сегодня «перечислит Ростовской области денежные средства на обеспечение выплат в размере 10 000 руб. всем гражданам ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию». Общей размер средств, передаваемых региону, там не уточнили.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных