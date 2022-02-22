Песков заявил, что Путин сам писал речь о признании ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин является автором обращения к гражданам о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Собственно, костяк этого обращения практически целиком готовил сам президент, он является непосредственным автором. Какой-то специальной публикации не предусматривается, хотя оно уже опубликовано, в том числе оно опубликовано на сайте, оно широко доступно, в первую очередь, для наших граждан», — сказал он.
Вчера вечером Путин выступил с обращением к населению, в котором объявил, что Россия признает суверенитет ДНР и ЛНР. Глава государства подписал соответствующие указы, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с указанными территориями.
Речь президента длилась почти час. Наибольшую часть выступления заняла историческая справка о создании и развитии Украины, а также о текущей ситуации в данной стране. Так, Путин напомнил, что современная Украина была создана коммунистической Россией, в частности Владимиром Лениным. Сейчас, по словам президента, эта страна доведена «до уровня колонии с марионеточным режимом», а западные страны поддерживают развал ее экономики, сопровождающийся «откровенным грабежом» населения. То, что республика получила от СССР и Российской империи, «промотали и растащили по карманам», подчеркнул Путин.
Сегодня Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Они признаны в границах, в которых себя провозглашали, уточнил Песков.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.