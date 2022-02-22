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Песков заявил, что Путин сам писал речь о признании ДНР и ЛНР

Ведомости

Президент России Владимир Путин является автором обращения к гражданам о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Собственно, костяк этого обращения практически целиком готовил сам президент, он является непосредственным автором. Какой-то специальной публикации не предусматривается, хотя оно уже опубликовано, в том числе оно опубликовано на сайте, оно широко доступно, в первую очередь, для наших граждан», — сказал он.

Вчера вечером Путин выступил с обращением к населению, в котором объявил, что Россия признает суверенитет ДНР и ЛНР. Глава государства подписал соответствующие указы, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с указанными территориями.

Речь президента длилась почти час. Наибольшую часть выступления заняла историческая справка о создании и развитии Украины, а также о текущей ситуации в данной стране. Так, Путин напомнил, что современная Украина была создана коммунистической Россией, в частности Владимиром Лениным. Сейчас, по словам президента, эта страна доведена «до уровня колонии с марионеточным режимом», а западные страны поддерживают развал ее экономики, сопровождающийся «откровенным грабежом» населения. То, что республика получила от СССР и Российской империи, «промотали и растащили по карманам», подчеркнул Путин.

Сегодня Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Они признаны в границах, в которых себя провозглашали, уточнил Песков.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

Ранее по теме: Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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