Песков заявил, что Путин сам писал речь о признании ДНР и ЛНР

Речь президента длилась почти час. Наибольшую часть выступления заняла историческая справка о создании и развитии Украины, а также о текущей ситуации в данной стране. Так, Путин напомнил, что современная Украина была создана коммунистической Россией, в частности Владимиром Лениным. Сейчас, по словам президента, эта страна доведена «до уровня колонии с марионеточным режимом», а западные страны поддерживают развал ее экономики, сопровождающийся «откровенным грабежом» населения. То, что республика получила от СССР и Российской империи, «промотали и растащили по карманам», подчеркнул Путин.