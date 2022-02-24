ГСЧС Украины сообщила о первых двух потерянных населенных пунктах
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила о захвате противником села Городище и поселка городского типа Меловое в Луганской области.
По данным ведомства, аэропорт Луцка подвергся артиллерийскому обстрелу, был обстрелян арсенал в Ивнице Житомирской области, а в арсеналах в Полтавской и Черкасской областях произошли пожары.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.