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В ДНР сообщили о просьбе украинских военных открыть им гуманитарный коридор

Ведомости

Военные Донецкой народной республики взяли под контроль районы Викторовка и Богдановка, где находится 53-я украинская бригада, офицеры которой попросили открыть им гуманитарный коридор, сообщил телеканалу «Россия 24» заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Уже офицеры первого батальона этой бригады бросают своих подчиненных, они дезориентированы, не знают, что им делать. Есть уже обращения от украинских военных в нашу сторону, чтоб мы им организовали гуманитарный коридор, и они готовы сдаться», — сказал он.

Украина несет потери, добавил Басурин. Он заявил, что военные готовы перейти на сторону ДНР и сложить оружие, чтобы выжить.

Сегодня Россия начала в Донбассе военную операцию. Президент страны Владимир Путин сказал, что она направлена на защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, о военной помощи попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля.

В связи с этим на Украине введено военное положение. Министерство обороны России сообщило, что подразделения и военные республики бросают вооружения и массово покидают свои позиции.

Ранее по теме: Минобороны России заявило, что украинские военные массово покидают позиции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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