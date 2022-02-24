В ДНР сообщили о просьбе украинских военных открыть им гуманитарный коридор
Военные Донецкой народной республики взяли под контроль районы Викторовка и Богдановка, где находится 53-я украинская бригада, офицеры которой попросили открыть им гуманитарный коридор, сообщил телеканалу «Россия 24» заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Уже офицеры первого батальона этой бригады бросают своих подчиненных, они дезориентированы, не знают, что им делать. Есть уже обращения от украинских военных в нашу сторону, чтоб мы им организовали гуманитарный коридор, и они готовы сдаться», — сказал он.
Украина несет потери, добавил Басурин. Он заявил, что военные готовы перейти на сторону ДНР и сложить оружие, чтобы выжить.
Сегодня Россия начала в Донбассе военную операцию. Президент страны Владимир Путин сказал, что она направлена на защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, о военной помощи попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля.
В связи с этим на Украине введено военное положение. Министерство обороны России сообщило, что подразделения и военные республики бросают вооружения и массово покидают свои позиции.