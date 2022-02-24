В ДНР сообщили о просьбе украинских военных открыть им гуманитарный коридор

«Уже офицеры первого батальона этой бригады бросают своих подчиненных, они дезориентированы, не знают, что им делать. Есть уже обращения от украинских военных в нашу сторону, чтоб мы им организовали гуманитарный коридор, и они готовы сдаться», — сказал он.