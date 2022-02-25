Дочь Назарбаева сложила полномочия депутата мажилиса Казахстана
Дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева объявила о сложении полномочий депутата мажилиса, она решила сосредоточиться на общественной и благотворительной деятельности, сообщил zakon.kz.
«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата мажилиса-парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности <…> Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны», — отметила Назарбаева.
Она поблагодарила казахстанцев, голосовавших за правящую партию Nur Otan, однопартийцев и руководство страны за оказанное доверие. Назарбаева призвала провести тщательное расследование событий января и наказать виновных.
2 января на западе Казахстана начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей с 60 тенге (10,2 руб.) до 120 (20,4 руб.). В последующие дни беспорядки перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал участников акций террористами и заявил о попытке госпереворота. В ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, который взял под охрану ряд стратегических объектов. Режим ЧП был снят по всей стране 19 января, в тот же день минобороны Казахстана сообщило, что из республики были выведены все иностранные военные. По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.
На фоне беспорядков Токаев сменил Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совбеза страны, а затем возглавил вместо него правящую партию. Своих постов также лишились родственники и близкие Назарбаева.