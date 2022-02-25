Минобороны сообщило о взятии под контроль Чернобыльской АЭС

Конашенков рассказал, что в ходе спецоперации более 150 военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались. После стабилизации обстановки в районе боевых действий их отпустят домой. В Минобороны уточнили, что российские военные вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины, сбили пять боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников, а также уничтожили 18 танков и других боевых бронемашин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единицу специальное военной автотехники и пять боевых катеров.