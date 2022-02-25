Минобороны сообщило о взятии под контроль Чернобыльской АЭС
Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию Чернобыльской АЭС, российские военные будут охранять территорию вместе с батальоном охраны АЭС, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС», — сообщил Конашенков.
По его словам, радиоактивный фон в районе АЭС находится в норме, а персонал станции продолжает обслуживать ее объекты и отслеживать радиационную обстановку. «Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — подчеркнули в Минобороны.
Конашенков рассказал, что в ходе спецоперации более 150 военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались. После стабилизации обстановки в районе боевых действий их отпустят домой. В Минобороны уточнили, что российские военные вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины, сбили пять боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников, а также уничтожили 18 танков и других боевых бронемашин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единицу специальное военной автотехники и пять боевых катеров.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который якобы проводят украинские власти. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался уточнить, подразумевается ли под этим смена нынешнего правительства Украины. В стране введено военное положение.