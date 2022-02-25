В Кремле ответили на заявление Киева о готовности обсуждать нейтральный статус
Заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Киев не боится обсуждать с Москвой свой нейтральный статус, является движением в сторону позитива, его нужно проанализировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего я не могу сказать», — заявил Песков. Он не ответил на вопрос, возможны ли контакты Путина и Зеленского в ближайшее время. На вопрос, признают ли в Кремле Зеленского президентом Украины, Песков ответил: «Да, конечно. Зеленский — это президент Украины».
Президент Украины в своем видеообращении в ночь на 25 февраля заявил, что лидеры европейских стран не готовы предоставлять конкретику в вопросе вступления Украины в НАТО и Киев не боится говорить о нейтральном статусе Украины. В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус страны. «Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус [Украины]», — подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС).
Ранее Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. Требование невступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс Россия включила в предложения по гарантиям безопасности, которые в январе обсудила с представителями США, НАТО и ОБСЕ. США и альянс заявили о приверженности политике «открытых дверей» и о праве Украины самостоятельно выбирать военные альянсы.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от «геноцида», который, по словам президента, проводят украинские власти. В Украине объявлено военное положение. 24 февраля Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
После начала военной операции Путин и Зеленский не контактировали. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в разговоре с Путиным передал ему просьбу Зеленского о переговорах. Сам Зеленский, по его словам, пытался выйти на связь с Путиным, однако Киеву не удалось получить ответа.