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Меркель назвала события на Украине переломным событием в истории Европы

Ведомости

Происходящее вокруг Украины является «переломным событием» в истории Европы после окончания холодной войны, передает немецкое издание Zeit Online слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Эта наступательная война России знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны», — сказала Меркель, добавив, что осуждает действия России. Помимо этого экс-канцлер подчеркнула, что она с глубокой озабоченностью следит за развитием событий вокруг Украины.

Она выразила солидарность с украинским народом и властями, а также «полную поддержку» усилиям правительства Германии, Европейского союза, США и партнеров в «большой семерке» (G7), НАТО и ООН по «скорейшему прекращению этой войны».

67-летняя Меркель занимала пост канцлера ФРГ с ноября 2005 г., когда она возглавила коалиционное правительство блока ХДС/ХСС и социал-демократов. Официально она покинула должность 8 декабря прошлого года, на этом посту ее сменил социал-демократ Олаф Шольц.

Ранее во время выступления в Бундестаге Шольц заявил, что Россия совершила «серьезную ошибку», начав военную операцию в Донбассе. «Я сказал в телефонном разговоре президенту [Украины Владимиру] Зеленскому о том, что в эти тяжелые часы мы выражаем полную солидарность с Украиной и ее жителями», — подчеркнул Шольц. Канцлер также пообещал поддержать страны на восточном фланге НАТО и присоединиться к санкциям ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. В стране сейчас введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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