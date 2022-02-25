Меркель назвала события на Украине переломным событием в истории Европы
Происходящее вокруг Украины является «переломным событием» в истории Европы после окончания холодной войны, передает немецкое издание Zeit Online слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
«Эта наступательная война России знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны», — сказала Меркель, добавив, что осуждает действия России. Помимо этого экс-канцлер подчеркнула, что она с глубокой озабоченностью следит за развитием событий вокруг Украины.
Она выразила солидарность с украинским народом и властями, а также «полную поддержку» усилиям правительства Германии, Европейского союза, США и партнеров в «большой семерке» (G7), НАТО и ООН по «скорейшему прекращению этой войны».
67-летняя Меркель занимала пост канцлера ФРГ с ноября 2005 г., когда она возглавила коалиционное правительство блока ХДС/ХСС и социал-демократов. Официально она покинула должность 8 декабря прошлого года, на этом посту ее сменил социал-демократ Олаф Шольц.
Ранее во время выступления в Бундестаге Шольц заявил, что Россия совершила «серьезную ошибку», начав военную операцию в Донбассе. «Я сказал в телефонном разговоре президенту [Украины Владимиру] Зеленскому о том, что в эти тяжелые часы мы выражаем полную солидарность с Украиной и ее жителями», — подчеркнул Шольц. Канцлер также пообещал поддержать страны на восточном фланге НАТО и присоединиться к санкциям ЕС.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса от геноцида и издевательств украинских властей. В Кремле пояснили, что целью операции является «демилитаризация и денацификация» Украины, об оккупации страны речь не идет. В стране сейчас введено военное положение.