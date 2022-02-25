Меркель назвала события на Украине переломным событием в истории Европы

Ранее во время выступления в Бундестаге Шольц заявил, что Россия совершила «серьезную ошибку», начав военную операцию в Донбассе. «Я сказал в телефонном разговоре президенту [Украины Владимиру] Зеленскому о том, что в эти тяжелые часы мы выражаем полную солидарность с Украиной и ее жителями», — подчеркнул Шольц. Канцлер также пообещал поддержать страны на восточном фланге НАТО и присоединиться к санкциям ЕС.