Украина согласилась на проведение переговоров в Гомельской области
Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, российская делегация направляется на место, сообщил помощник президента России и руководитель делегации Владимир Мединский.
О подтверждении украинской стороной переговоров в Белоруссии сообщили со ссылкой на Мединского ТАСС и «РИА Новости». Россия готова вести переговоры о мире в любое время, отметил глава делегации.
Переговоры состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе, передает также «БелТА».
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию и ожидает украинскую сторону в Гомеле. Президент Украины Владимир Зеленский затем заявил об отказе встречаться в этой стране, для переговоров, по его словам, подходит любой город «в стране, с территории которой не летят ракеты». Он предложил сесть за стол переговоров в Варшаве, Стамбуле, Баку или Будапеште.
Российская делегация намерена ждать ответ украинской стороны по поводу переговоров в Белоруссии до 15 часов по белорусскому времени, отмечал Мединский.
21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.