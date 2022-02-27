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Украина согласилась на проведение переговоров в Гомельской области

Ведомости

Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, российская делегация направляется на место, сообщил помощник президента России и руководитель делегации Владимир Мединский.

О подтверждении украинской стороной переговоров в Белоруссии сообщили со ссылкой на Мединского ТАСС и «РИА Новости». Россия готова вести переговоры о мире в любое время, отметил глава делегации.

Переговоры состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе, передает также «БелТА».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию и ожидает украинскую сторону в Гомеле. Президент Украины Владимир Зеленский затем заявил об отказе встречаться в этой стране, для переговоров, по его словам, подходит любой город «в стране, с территории которой не летят ракеты». Он предложил сесть за стол переговоров в Варшаве, Стамбуле, Баку или Будапеште. 

Российская делегация намерена ждать ответ украинской стороны по поводу переговоров в Белоруссии до 15 часов по белорусскому времени, отмечал Мединский.

21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных