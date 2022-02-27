В Британии заявили о создании санкционного списка олигархов из России
Великобритания создает список российских олигархов для введения против них санкций, сообщила газете The Times министр иностранных дел Соединенного королевства Элизабет Трасс.
Трасс заявила, что в ближайшие недели ограничения коснутся «еще большего количества клептократов». «Мы придем за вами», — предупредила глава МИД.
«Мы должны сделать так, чтобы олигархам, поддерживающим путинский режим, было очень больно. В России более сотни миллиардеров», — сказала Трасс, добавив, что Великобритания намерена вводить санкции против олигархов каждые несколько недель.
По мнению британского министра, российско-украинский конфликт будет очень затяжным, Трасс пока не знает, как и когда он закончится.
Ранее Евросоюз (ЕС) опубликовал в Официальном журнале текст очередного пакета секторальных санкций против российских государственных структур и предприятий. Помимо Минобороны, СВР и администрации президента в него вошли порядка 60 компании с госучастием энергетического и промышленного сектора, включая оборонный комплекс.
Великобритания «из-за военного вторжения Россию в Украину» сообщила о введении персональных санкций против президента страны Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, их счета заморожены.