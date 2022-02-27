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В Британии заявили о создании санкционного списка олигархов из России

Ведомости

Великобритания создает список российских олигархов для введения против них санкций, сообщила газете The Times министр иностранных дел Соединенного королевства Элизабет Трасс.

Трасс заявила, что в ближайшие недели ограничения коснутся «еще большего количества клептократов». «Мы придем за вами», — предупредила глава МИД.

«Мы должны сделать так, чтобы олигархам, поддерживающим путинский режим, было очень больно. В России более сотни миллиардеров», — сказала Трасс, добавив, что Великобритания намерена вводить санкции против олигархов каждые несколько недель.

По мнению британского министра, российско-украинский конфликт будет очень затяжным, Трасс пока не знает, как и когда он закончится. 

Ранее Евросоюз (ЕС) опубликовал в Официальном журнале текст очередного пакета секторальных санкций против российских государственных структур и предприятий. Помимо Минобороны, СВР и администрации президента в него вошли порядка 60 компании с госучастием энергетического и промышленного сектора, включая оборонный комплекс.

Великобритания «из-за военного вторжения Россию в Украину» сообщила о введении персональных санкций против президента страны Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, их счета заморожены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных