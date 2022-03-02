Посол РФ не исключил разрыва отношений с Великобританией
Российский посол в Великобритании Андрей Келин допустил возможность разрыва дипломатических отношений между Москвой и Лондоном. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Такая возможность сохраняется всегда, но мы не в состоянии войны. Разрыв дипломатических отношений будет означать, что не только мы, но и посольство Великобритании в Москве вынуждено будет покинуть [страну]», — сказал он (цитата по ТАСС).
Вскоре после начала военной операции российских войск на Украине президент этой страны Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений между Москвой и Киевом.
В связи с действиями России на Украине США, Европейский союз (ЕС), Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария ввели санкции против России. Они коснулись большинства секторов экономики, ограничения были наложены на банки, крупнейшие предприятия и государственные учреждения, кроме того, России закрыли доступ к зарубежному финансированию и рынкам капитала.
При этом США и ЕС ограничили доступ российского Центробанка к его международным резервам. По оценке аналитиков, санкции могли коснуться около половины из $643,2 млрд запасов (по состоянию на 18 февраля). На фоне происходящего ЦБ резко повысил ключевую ставку до исторически рекордных 20% годовых. Банки подняли ставки по кредитам и депозитам.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. На Украине объявлено военное положение.