Захарова рассказала о проработке ответных мер на санкции Запада
Россия выработала еще не все меры в ответ на санкции западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает «РИА Новости».
«Они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам не только в виде наших контрмер, многие из которых еще даже не вырабатывались, а просто потому, что мир взаимосвязан, экономика глобализирована, и наша совместная экономическая, финансовая деятельность не может не пострадать, если одной части света наносится абсолютно дикий удар от других частей света», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Санкции западных стран, по мнению Захаровой, не имеют под собой правовой почвы и аморальны.
«Они должны отдавать себе отчет, что те меры воздействия, которые они сейчас применили к нашей стране, не только незаконны, не только аморальны, не только в принципе не отвечают тем высоким целям, которые много лет провозглашал западный мир, но они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам», — добавила она.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом по решению президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, эти действия направлены на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), независимость этих территорий Москва признала 21 февраля. Путин говорил, что планов оккупировать эту страну у России нет, однако она будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» данного государства.
Страны Евросоюза, США, Великобритания и некоторые другие призвали прекратить военные действия и начали вводить экономические, финансовые и персональные санкции против российских ведомств, компаний, чиновников, политиков, бизнесменов и журналистов. В частности, Запад отрезал России доступ к западному капиталу. Под санкции попали международные резервы Центробанка, российский госдолг, крупнейшие кредитные организации. Также введены некоторые экспортные ограничения.