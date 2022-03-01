Захарова рассказала о проработке ответных мер на санкции Запада

«Они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам не только в виде наших контрмер, многие из которых еще даже не вырабатывались, а просто потому, что мир взаимосвязан, экономика глобализирована, и наша совместная экономическая, финансовая деятельность не может не пострадать, если одной части света наносится абсолютно дикий удар от других частей света», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».