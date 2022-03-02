Российская делегация выехала к месту встречи на переговоры с Украиной
Информацию о новом этапе переговоров, который должен состояться 2 марта, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Российская делегация 2 марта ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины», — подчеркнул он. Представитель Кремля также отметил, что успехом переговоров с украинской стороной будет выполнение сформулированных российским президентом условий для урегулирования ситуации. Помощник президента Владимир Мединский по-прежнему будет руководителем делегацией от России.
Первый этап российско-украинских переговоров прошел 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».
После переговоров стороны отправились в свои столицы для принятия решений. Мединский тогда заявил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркивал, что Киев не получил от переговоров желаемого результата.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.