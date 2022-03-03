В МИДе призвали российский бизнес не опускать руки
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин призвал российский бизнес не опускать руки из-за санкционного давления. Слова замглавы ведомства передает агентство ТАСС.
«Для того чтобы бизнес мог работать, правительство <...> чутко реагировало на то, насколько можно что-то запрещать, насколько можно открывать, в чем нужна поддержка — финансовая, налоговая и иная. Бизнес сам по себе, если правительство не будет реагировать на его возможности выхода из критической ситуации — была пандемия, сейчас вот санкционная ситуация, — он, конечно не справится, поэтому я неоднократно говорил, что взаимодействие правительства с бизнесом должно быть сохранено. И я надеюсь, что оно очень-очень крепкое. Бизнес не должен опускать руки. <…> Мы на примере пандемии отработали стрессовый сценарий», — сказал он на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).
Панкин считает, что западные страны рано или поздно будут вынуждены отойти от «драконовских мер». «Это (санкционное давление) будет дорого стоить, в том числе для всех заявленных гуманистических целей. Касательно спасения планеты, зеленого перехода и так далее», — добавил замглавы МИДа.
В связи с действиями России на Украине США, Европейский союз (ЕС), Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария ввели санкции против России. Они коснулись большинства секторов экономики, ограничения были наложены на банки, крупнейшие предприятия и государственные учреждения, кроме того, России закрыли доступ к зарубежному финансированию и рынкам капитала.
При этом США и ЕС ограничили доступ российского Центробанка к его международным резервам. По оценке аналитиков, санкции могли коснуться около половины из $643,2 млрд запасов (по состоянию на 18 февраля). На фоне происходящего ЦБ резко повысил ключевую ставку до исторически рекордных 20% годовых. Банки подняли ставки по кредитам и депозитам.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.