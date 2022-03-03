В МИДе призвали российский бизнес не опускать руки

«Для того чтобы бизнес мог работать, правительство <...> чутко реагировало на то, насколько можно что-то запрещать, насколько можно открывать, в чем нужна поддержка — финансовая, налоговая и иная. Бизнес сам по себе, если правительство не будет реагировать на его возможности выхода из критической ситуации — была пандемия, сейчас вот санкционная ситуация, — он, конечно не справится, поэтому я неоднократно говорил, что взаимодействие правительства с бизнесом должно быть сохранено. И я надеюсь, что оно очень-очень крепкое. Бизнес не должен опускать руки. <…> Мы на примере пандемии отработали стрессовый сценарий», — сказал он на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).