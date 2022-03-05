Bloomberg приостановит работу своих журналистов в России
Агентство Bloomberg на время приостановит работу своих журналистов в России после того, как в стране ужесточили законодательство о фейках.
«Мы с большим сожалением решили временно прекратить работу по поиску новостей внутри России», — заявил главный редактор Bloomberg News Джон Микелтвейт. Он добавил, что новые изменения в уголовном кодексе «делают невозможным сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики в стране».
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение «заведомо ложной информации» о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия).
Тем, кто был подвергнут административному наказанию за публичную дискредитацию Вооруженных сил, грозит штраф от 100 000 до 300 000 руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Также были приняты корреспондирующие поправки в КоАП. За публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ гражданам грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб., должностным лицам — от 100 000 до 200 000 руб., юрлицам — от 300 000 до 500 000 руб.
Роскомнадзор начал активно бороться с фейками о действиях российской армии после начала военной операции на Украине. Ведомство призвало СМИ ссылаться только на официальные источники информации и пригрозило блокировкой за распространение ложной информации.
За нарушение этого требования от эфира были отключены радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» (ранее признан СМИ-иноагентом), заблокированы сайты «Голоса Америки», «Медузы» и «Радио Свобода» (внесены в реестр СМИ-иноагентов), ВВС, Deutsche Welle и The Village. В России также был ограничен доступ к Facebook и Twitter. РКН назвал блокировку Facebook ответной мерой на «дискриминацию» российских СМИ и информационных ресурсов, а блокировку Twitter связал с распространением недостоверных данных о боевых действиях на Украине.