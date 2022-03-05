Bloomberg приостановит работу своих журналистов в России

Тем, кто был подвергнут административному наказанию за публичную дискредитацию Вооруженных сил, грозит штраф от 100 000 до 300 000 руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Также были приняты корреспондирующие поправки в КоАП. За публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ гражданам грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб., должностным лицам — от 100 000 до 200 000 руб., юрлицам — от 300 000 до 500 000 руб.