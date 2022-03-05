Газета
Политика

Bloomberg приостановит работу своих журналистов в России

Ведомости

Агентство Bloomberg на время приостановит работу своих журналистов в России после того, как в стране ужесточили законодательство о фейках.

«Мы с большим сожалением решили временно прекратить работу по поиску новостей внутри России», — заявил главный редактор Bloomberg News Джон Микелтвейт. Он добавил, что новые изменения в уголовном кодексе «делают невозможным сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики в стране».

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение «заведомо ложной информации» о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия).

Тем, кто был подвергнут административному наказанию за публичную дискредитацию Вооруженных сил, грозит штраф от 100 000 до 300 000 руб. либо лишение свободы на срок до трех лет. Также были приняты корреспондирующие поправки в КоАП. За публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ гражданам грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб., должностным лицам — от 100 000 до 200 000 руб., юрлицам — от 300 000 до 500 000 руб.

Роскомнадзор начал активно бороться с фейками о действиях российской армии после начала военной операции на Украине. Ведомство призвало СМИ ссылаться только на официальные источники информации и пригрозило блокировкой за распространение ложной информации.

За нарушение этого требования от эфира были отключены радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» (ранее признан СМИ-иноагентом), заблокированы сайты «Голоса Америки», «Медузы» и «Радио Свобода» (внесены в реестр СМИ-иноагентов), ВВС, Deutsche Welle и The Village. В России также был ограничен доступ к Facebook и Twitter. РКН назвал блокировку Facebook ответной мерой на «дискриминацию» российских СМИ и информационных ресурсов, а блокировку Twitter связал с распространением недостоверных данных о боевых действиях на Украине.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных