Путин присвоил звание Героя России полковнику Алексею Бернгарду
Командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду присвоено звание Героя России за участие в военной операции на Украине. Указ о приставлении к награде подписал президент России Владимир Путин, сообщил в своем Telegram-канале глава Приморья Олег Кожемяко.
Бернгард получил награду «за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины». Отмечается, что его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в «паническое бегство».
Бернгард несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке, где проявил себя как грамотный командир, уточнил глава Приморья.
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Он заявил, что с такой просьбой к нему обратилось руководство донбасских республик. 24 февраля Россия начала военную операцию на территории Украины. Заявленная цель операции — «денацификация и демилитаризация» Украины, которую Москва неоднократно обвиняла в геноциде гражданского населения Донбасса.
Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что по согласованию с украинской стороной с 10:00 мск открываются гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из Мариуполя и Волновахи в Донецкой области Украины. Соглашение о создании гумкоридоров в местах наиболее ожесточенных боев было заключено 3 марта во время второго раунда российско-украинских переговоров. На время эвакуации мирных жителей в таких районах возможно временное прекращение огня. По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, третий раунд переговоров может состояться 5 или 6 марта.