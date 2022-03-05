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Путин присвоил звание Героя России полковнику Алексею Бернгарду

Ведомости

Командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду присвоено звание Героя России за участие в военной операции на Украине. Указ о приставлении к награде подписал президент России Владимир Путин, сообщил в своем Telegram-канале глава Приморья Олег Кожемяко.

Бернгард получил награду «за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины». Отмечается, что его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в «паническое бегство».

Бернгард несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке, где проявил себя как грамотный командир, уточнил глава Приморья.

Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Он заявил, что с такой просьбой к нему обратилось руководство донбасских республик. 24 февраля Россия начала военную операцию на территории Украины. Заявленная цель операции — «денацификация и демилитаризация» Украины, которую Москва неоднократно обвиняла в геноциде гражданского населения Донбасса.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что по согласованию с украинской стороной с 10:00 мск открываются гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из Мариуполя и Волновахи в Донецкой области Украины. Соглашение о создании гумкоридоров в местах наиболее ожесточенных боев было заключено 3 марта во время второго раунда российско-украинских переговоров. На время эвакуации мирных жителей в таких районах возможно временное прекращение огня. По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, третий раунд переговоров может состояться 5 или 6 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных