Путин присвоил звание Героя России полковнику Алексею Бернгарду

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что по согласованию с украинской стороной с 10:00 мск открываются гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из Мариуполя и Волновахи в Донецкой области Украины. Соглашение о создании гумкоридоров в местах наиболее ожесточенных боев было заключено 3 марта во время второго раунда российско-украинских переговоров. На время эвакуации мирных жителей в таких районах возможно временное прекращение огня. По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, третий раунд переговоров может состояться 5 или 6 марта.