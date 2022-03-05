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Глава МИД Украины Кулеба не исключил встречи с Лавровым в Турции

Ведомости

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что может провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Турции.

«Существует переговорный трек, сформированы делегации и со стороны России, и со стороны Украины, они встречаются на территории Белоруссии. Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться», — сказал Кулеба в эфире украинских телеканалов (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что обсудит возможную встречу в ходе разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Накануне Чавушоглу заявил, что Анкара желает организовать встречу глав МИД России и Украины на полях дипломатического форума. По словам турецкого министра, Лавров уже подтвердил свое участие в форуме, но в том, сможет ли приехать Кулеба, он не уверен. Дипломатический форум в Анталье состоится с 11 по 13 марта. За день до него запланирована встреча глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии в «астанинском формате».

Второй раунд российско-украинских переговоров завершился в Беловежской пуще 3 марта. Стороны договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов в места боевых действий. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона не получила результатов, на которые рассчитывала, хотя участники «обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект». Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, назвал достигнутые соглашения «существенным прогрессом». Ожидается, что третий раунд переговоров пройдет в ближайшие дни.

Ранее по теме: Россия договорилась с Украиной по гуманитарным вопросам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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