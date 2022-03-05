Глава МИД Украины Кулеба не исключил встречи с Лавровым в Турции

«Существует переговорный трек, сформированы делегации и со стороны России, и со стороны Украины, они встречаются на территории Белоруссии. Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться», — сказал Кулеба в эфире украинских телеканалов (цитата по «РИА Новости»).