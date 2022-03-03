Россия договорилась с Украиной по гуманитарным вопросам

3 марта в Белоруссии завершился второй раунд переговоров России и Украины. «Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация, в секторах, где она проводится», – говорится в совместном коммюнике по итогам встречи.