Россия договорилась с Украиной по гуманитарным вопросам

Россия договорилась с Украиной по гуманитарным вопросамПолитические вопросы вряд ли могут быть решены сейчас
3 марта в Белоруссии завершился второй раунд переговоров России и Украины. «Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация, в секторах, где она проводится», – говорится в совместном коммюнике по итогам встречи.
Судя по предваряющим встречу заявлениям представителей делегаций, планировалось обсудить более широкий круг вопросов. «Они касаются военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического», – говорил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский незадолго до начала переговоров. Предметом переговоров станут вопросы гуманитарного характера, а может быть, и более широкие проблемы, заявил, предваряя переговоры, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.