Захарова: российский спецборт полетел в США за высланными дипломатами
Самолет СЛО «Россия» следует в Вашингтон для того, чтобы забрать объявленных персонами нон грата российских дипломатов, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала данные портала Flightradar24 о том, что российский правительственный борт Ил-96-300 вылетел в Вашингтон из Санкт-Петербурга.
«Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило персонами нон грата», - подчеркнула Захарова. По ее словам, «бойцы информационного фронта» уже успели назвать этот рейс одновременно «бегством русских» и «попыткой Москвы войти в контакт с американцами».
28 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. В МИД РФ в ответ на это указали, что Москва рассматривает высылку 12 дипломатов как спровоцированную США преднамеренную и циничную эскалацию в двусторонних отношениях. Несмотря на то что Москва не хотела бы прибегать к выдворению американских дипломатов, действия Вашингтона не оставляют иного выбора, подчеркнули в МИДе.
США приняли решение о высылке российских дипломатов после начала российской специальной военной операции на Украине, о которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.
Ранее 21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.