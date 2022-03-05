Захарова: российский спецборт полетел в США за высланными дипломатами

США приняли решение о высылке российских дипломатов после начала российской специальной военной операции на Украине, о которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.