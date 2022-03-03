США не видят возможности лишить Россию членства в Совбезе ООН
Американские власти не видят возможности лишить Россию постоянного членства в Совете безопасности ООН, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я не вижу такой возможности <…> Мы сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать ее к ответу», — заявила Псаки (цитата по ТАСС).
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инициировал правовой анализ того, на каких основаниях Россия остается постоянным членом Совбеза ООН. Киев рассчитывает на признание «нелегитимности» статуса России в Совбезе организации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое заявление абсурдным. По ее словам, на Западе не понимают, возможно или нет лишить Россию ее статуса в Совбезе ООН, потому что там давно отказались от следования правовым курсам.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.