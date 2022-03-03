Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным статус Донбасса

«Я готов обсудить все вопросы, я знаю их глубоко, все те места, о которых мы говорим: про Украину, про проблематику русского языка — я ее не вижу — о Донбассе оккупированном или не оккупированном, о статусе Донбасса, о ДНР и ЛНР, о том, что происходит… Я знаю, где найти эти точки, чтобы не воевать… Только не надо с нами разговаривать как со страной другого сорта», — заявил Зеленский (цитата по «РИА Новости»).