Песков заявил об отсутствии у Путина планов разговаривать с Зеленским
Разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не планируется, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков напомнил, что сейчас идут переговоры между российской и украинской делегациями. О ходе обсуждения доложено Путину, сообщил пресс-секретарь, отметив, что давать какие-либо оценки на данный момент рано.
«Мы не хотели бы этого делать преждевременно, предстоит их проанализировать и потом уже думать о перспективах», — заявил Песков.
23 февраля Зеленский сообщил, что инициировал телефонный разговор с Путиным, но ответом ему была тишина. Ранее украинский президент неоднократно рассказывал о попытках связаться с российским коллегой, при этом ранее Путин приглашал его на переговоры в Москву, но Зеленский от предложения отказался.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом по решению Путина. По словам главы государства, эти действия направлены на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), независимость этих территорий Москва признала 21 февраля. Путин говорил, что планов оккупировать эту страну у России нет, однако она будет стремиться к демилитаризации и денацификации данного государства.