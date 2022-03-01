Песков заявил об отсутствии у Путина планов разговаривать с Зеленским

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом по решению Путина. По словам главы государства, эти действия направлены на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), независимость этих территорий Москва признала 21 февраля. Путин говорил, что планов оккупировать эту страну у России нет, однако она будет стремиться к демилитаризации и денацификации данного государства.