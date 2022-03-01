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Песков заявил об отсутствии у Путина планов разговаривать с Зеленским

Ведомости

Разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не планируется, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что сейчас идут переговоры между российской и украинской делегациями. О ходе обсуждения доложено Путину, сообщил пресс-секретарь, отметив, что давать какие-либо оценки на данный момент рано.

«Мы не хотели бы этого делать преждевременно, предстоит их проанализировать и потом уже думать о перспективах», — заявил Песков.

23 февраля Зеленский сообщил, что инициировал телефонный разговор с Путиным, но ответом ему была тишина. Ранее украинский президент неоднократно рассказывал о попытках связаться с российским коллегой, при этом ранее Путин приглашал его на переговоры в Москву, но Зеленский от предложения отказался.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине в целом по решению Путина. По словам главы государства, эти действия направлены на защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), независимость этих территорий Москва признала 21 февраля. Путин говорил, что планов оккупировать эту страну у России нет, однако она будет стремиться к демилитаризации и денацификации данного государства.

Ранее по теме: Песков: Зеленский может приказать сложить оружие во избежание жертв

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных