Песков: Зеленский может приказать сложить оружие во избежание жертв
Россия продолжает считать президента Украины Владимира Зеленского легитимным главой государства, он «может дать команду сложить оружие», чтобы избежать жертв, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, продолжает. Это президент Украины», — сказал представитель российского лидера в ответ на вопрос, продолжает ли Кремль считать президента Зеленского легитимным президентом.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли Зеленского «денацифицировать», Песков сказал: «ну это же не военный объект. Но, безусловно, президент может дать команду сложить оружие, и тогда не будет никаких жертв».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.