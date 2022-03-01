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Песков: Зеленский может приказать сложить оружие во избежание жертв

Ведомости

Россия продолжает считать президента Украины Владимира Зеленского легитимным главой государства, он «может дать команду сложить оружие», чтобы избежать жертв, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, продолжает. Это президент Украины», — сказал представитель российского лидера в ответ на вопрос, продолжает ли Кремль считать президента Зеленского легитимным президентом.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли Зеленского «денацифицировать», Песков сказал: «ну это же не военный объект. Но, безусловно, президент может дать команду сложить оружие, и тогда не будет никаких жертв».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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