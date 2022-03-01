Путину доложили о ходе переговоров с Украиной в Гомеле

«Безусловно, президенту доложено. Сейчас рано давать какие-то оценки. Мы не хотели бы этого делать преждевременно, предстоит их проанализировать и потом уже думать о перспективах», — рассказал Песков. Мединский доложил президенту о переговорах лично и в письменной форме.