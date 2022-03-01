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Путину доложили о ходе переговоров с Украиной в Гомеле

Ведомости

Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский доложил президенту России Владимиру Путину о ходе переговоров с Украиной, прошедших 28 февраля в Гомеле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Давать оценку переговорам пока рано, добавил он.

«Безусловно, президенту доложено. Сейчас рано давать какие-то оценки. Мы не хотели бы этого делать преждевременно, предстоит их проанализировать и потом уже думать о перспективах», — рассказал Песков. Мединский доложил президенту о переговорах лично и в письменной форме.

На вопрос, планируется ли разговор Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков ответил, что «пока нет». На вопрос, рассматривает ли Москва переговоры с Киевом при посредничестве Турции или Казахстана, Песков отметил, что стороны ведут прямые переговоры.

Российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».

После переговоров стороны отправились в свои столицы для принятия решений. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от переговоров желаемого результата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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