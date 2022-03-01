Путину доложили о ходе переговоров с Украиной в Гомеле
Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский доложил президенту России Владимиру Путину о ходе переговоров с Украиной, прошедших 28 февраля в Гомеле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Давать оценку переговорам пока рано, добавил он.
«Безусловно, президенту доложено. Сейчас рано давать какие-то оценки. Мы не хотели бы этого делать преждевременно, предстоит их проанализировать и потом уже думать о перспективах», — рассказал Песков. Мединский доложил президенту о переговорах лично и в письменной форме.
На вопрос, планируется ли разговор Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков ответил, что «пока нет». На вопрос, рассматривает ли Москва переговоры с Киевом при посредничестве Турции или Казахстана, Песков отметил, что стороны ведут прямые переговоры.
Российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».
После переговоров стороны отправились в свои столицы для принятия решений. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от переговоров желаемого результата.