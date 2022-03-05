МИД заявил о нападении на российского дипломата в Вильнюсе
Российский дипломат в литовском Вильнюсе подвергся нападению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны. Подозреваем, что такая задача и не ставится», — говорится в комментарии представителя ведомства, текст которого опубликован на сайте МИДа.
Помимо этого Захарова заявила, что в диппредставительства России в Латвии, Литве и Эстонии «поступали звонки с различного рода угрозами». Ведомство также зафиксировало хулиганские действия в ходе митингов рядом с посольствами. «Журналисты в этих странах в открытую призывают к «осаде» наших дипмиссий. Вокруг посольства России в Вильнюсе такие действия фактически уже начались», — отметила она.
4 марта посольство РФ в Берлине направило МИД Германии ноту протеста из-за дискриминации россиян. В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что россияне столкнулись с «травлей» со стороны иностранных граждан за рубежом.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе и на Украине. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.