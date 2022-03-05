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МИД заявил о нападении на российского дипломата в Вильнюсе

Ведомости

Российский дипломат в литовском Вильнюсе подвергся нападению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны. Подозреваем, что такая задача и не ставится», — говорится в комментарии представителя ведомства, текст которого опубликован на сайте МИДа.

Помимо этого Захарова заявила, что в диппредставительства России в Латвии, Литве и Эстонии «поступали звонки с различного рода угрозами». Ведомство также зафиксировало хулиганские действия в ходе митингов рядом с посольствами. «Журналисты в этих странах в открытую призывают к «осаде» наших дипмиссий. Вокруг посольства России в Вильнюсе такие действия фактически уже начались», — отметила она.

4 марта посольство РФ в Берлине направило МИД Германии ноту протеста из-за дискриминации россиян. В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что россияне столкнулись с «травлей» со стороны иностранных граждан за рубежом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе и на Украине. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных