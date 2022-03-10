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Лукашенко и Путин проведут переговоры 11 марта в Москве

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит 11 марта в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил «РИА Новости» проведение переговоров.

«Завтра президент Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Президенты обсудят двусторонние отношения, развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Также они обсудят обстановку в регионе и на Украине.

4 марта Путин и Лукашенко поговорили по телефону. Президенты обсудили ход спецоперации на Украине и второй раунд переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии. Лукашенко поддержал действия России на Украине. Последняя очная встреча президентов прошла 29 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных