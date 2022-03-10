Лукашенко и Путин проведут переговоры 11 марта в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит 11 марта в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил «РИА Новости» проведение переговоров.
«Завтра президент Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
Президенты обсудят двусторонние отношения, развитие союзной кооперации и экономическое взаимодействие в условиях санкций. Также они обсудят обстановку в регионе и на Украине.
4 марта Путин и Лукашенко поговорили по телефону. Президенты обсудили ход спецоперации на Украине и второй раунд переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии. Лукашенко поддержал действия России на Украине. Последняя очная встреча президентов прошла 29 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге.