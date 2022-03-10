Лукашенко и Путин проведут переговоры 11 марта в Москве

4 марта Путин и Лукашенко поговорили по телефону. Президенты обсудили ход спецоперации на Украине и второй раунд переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии. Лукашенко поддержал действия России на Украине. Последняя очная встреча президентов прошла 29 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге.