Путин оценил попытки США договориться с Ираном и Венесуэлой

«(США) пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в свое время нелегитимные ограничения, — и с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы, и в Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Не надо было вводить этих нелегитимных санкций. То же самое будет и в отношении нашей страны, в этом я нисколько не сомневаюсь», — сказал Путин.