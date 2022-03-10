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Путин оценил попытки США договориться с Ираном и Венесуэлой

Ведомости

Президент России Владимир Путин отметил попытки США договориться с Ираном и Венесуэлой, в отношении которых Вашингтон вводил ограничительные меры, и выразил уверенность, что в отношении России «будет то же самое». Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

«(США) пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в свое время нелегитимные ограничения, — и с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы, и в Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Не надо было вводить этих нелегитимных санкций. То же самое будет и в отношении нашей страны, в этом я нисколько не сомневаюсь», — сказал Путин.

На фоне военной операции на Украине, которую Россия начала 24 февраля, западные страны ввели массированные экономические санкции против России. Под ограничения попал в том числе Банк России, чьи международные валютные резервы в евро и долларах были заморожены. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что заблокировано будет около половины финансовых резервов ЦБ, поскольку они находятся в странах — членах G7.

8 марта президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США.

В целом ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Тайвань, Южная Корея и другие. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных