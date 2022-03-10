Путин оценил попытки США договориться с Ираном и Венесуэлой
Президент России Владимир Путин отметил попытки США договориться с Ираном и Венесуэлой, в отношении которых Вашингтон вводил ограничительные меры, и выразил уверенность, что в отношении России «будет то же самое». Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
«(США) пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в свое время нелегитимные ограничения, — и с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы, и в Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Не надо было вводить этих нелегитимных санкций. То же самое будет и в отношении нашей страны, в этом я нисколько не сомневаюсь», — сказал Путин.
На фоне военной операции на Украине, которую Россия начала 24 февраля, западные страны ввели массированные экономические санкции против России. Под ограничения попал в том числе Банк России, чьи международные валютные резервы в евро и долларах были заморожены. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что заблокировано будет около половины финансовых резервов ЦБ, поскольку они находятся в странах — членах G7.
8 марта президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США.
В целом ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Тайвань, Южная Корея и другие. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий.