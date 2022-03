Посольство опровергло данные о «запугивании» американского бизнеса в России

По данным WSJ, российские прокуроры на прошлой неделе якобы пригрозили американским компаниям, в том числе Coca-Cola Co., McDonald's Corp., Procter & Gamble Co., International Business Machines Corp. и владельцу KFC Yum Brands Inc., что арестуют руководителей компаний, которые критикуют правительство России, или арестуют активы компаний, которые выводят бизнес из страны, включая товарные знаки.