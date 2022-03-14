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Посольство опровергло данные о «запугивании» американского бизнеса в России

Ведомости

Посольство России в Вашингтоне опровергло материал The Wall Street Journal, в котором говорится, что российская прокуратура запугивает представителей американского бизнеса и угрожает национализацией их активов в стране. Издание сообщило об этом со ссылкой на анонимные источники.

«В очередной раз призываем местные СМИ отказаться от порочной практики распространения ложных новостей. Опус The The Wall Street Journal – это чистый вымысел. <…> Решение, продолжать ли предпринимательскую деятельность в нашей стране, – исключительно за американцами. Равно как и право проигнорировать русофобскую истерию, побуждающую иностранный бизнес понести огромные убытки, лишь бы «насолить» России», — заявили в посольстве.

Дипломаты отметили, что на территории России работает более 1000 американских компаний, США каждый год направляли многочисленные делегации на российские экономические форумы. Это свидетельствует о том, что деловое сотрудничество России и США всегда было зоной, свободной от политики, добавили в посольстве. «Даже в самой непростой обстановке коммерческие интересы США на емком российском рынке никак не ущемляются», — подчеркнули в дипмиссии.

По данным WSJ, российские прокуроры на прошлой неделе якобы пригрозили американским компаниям, в том числе Coca-Cola Co., McDonald's Corp., Procter & Gamble Co., International Business Machines Corp. и владельцу KFC Yum Brands Inc., что арестуют руководителей компаний, которые критикуют правительство России, или арестуют активы компаний, которые выводят бизнес из страны, включая товарные знаки.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка или приостанавливать свою деятельность в регионе в связи с военной операцией, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. С того дня о подобных решениях заявили более чем 300 организаций из разных сфер, включая ИТ-отрасль, продуктовый ритейл, косметические бренды, бренды одежды и мебели, а также предприятия автомобильного сектора.

На этом фоне в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России. В итоге Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому в компании, где более 25% принадлежит иностранным лицам, могут по решению суда вводить внешнее управление. В отношении организаций в этом случае применяются обеспечительные меры, направленные на сохранение имущества и численности сотрудников, акции замораживаются. Если в итоге иностранный собственник отказывается возобновить деятельность или продать долю, через три месяца после введения временной администрации компанию выставляют на торги, а на ее основе создается новая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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