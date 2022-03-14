Песков заявил об отсутствии данных о поездке Кадырова на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальных данных о поездке главы Чечни Рамзана Кадырова на Украину.
«Ну он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится там. Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне», — ответил Песков на вопрос, согласовывал ли Кадыров поездку на Украину с Кремлем.
Ранее Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения украинских СМИ со ссылкой на разведку Украины, что глава Чечни, возможно, находится на территории страны. Он заявил, что на одном из опубликованных видео был в Гостомеле. Также он рассказал, что депутат Госдумы Адам Делимханов лично приехал в зону спецоперации на Украине, чтобы пожелать удачи военным из Чечни.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие. После начала спецоперации западные страны ввели жесткие антироссийские санкции.