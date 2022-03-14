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Песков заявил об отсутствии данных о поездке Кадырова на Украину

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальных данных о поездке главы Чечни Рамзана Кадырова на Украину.

«Ну он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится там. Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне», — ответил Песков на вопрос, согласовывал ли Кадыров поездку на Украину с Кремлем.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения украинских СМИ со ссылкой на разведку Украины, что глава Чечни, возможно, находится на территории страны. Он заявил, что на одном из опубликованных видео был в Гостомеле. Также он рассказал, что депутат Госдумы Адам Делимханов лично приехал в зону спецоперации на Украине, чтобы пожелать удачи военным из Чечни.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие. После начала спецоперации западные страны ввели жесткие антироссийские санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных