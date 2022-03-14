Песков заявил об отсутствии данных о поездке Кадырова на Украину

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие. После начала спецоперации западные страны ввели жесткие антироссийские санкции.