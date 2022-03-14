Евросоюз анонсировал четвертый пакет санкций против России
Страны Евросоюза 15 марта введут четвертый пакет антироссийских санкций из-за военной операции на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В частности, ЕС отменит режим наибольшего благоприятствования в торговле для России в рамках Всемирной торговой организации. Также Брюссель будет работать над тем, чтобы приостановить членство России в «ведущих многосторонних финансовых институтах», включая Международный валютный фонд и Всемирный банк. «Мы позаботимся о том, чтобы Россия не могла получить финансирование, кредиты или какие-либо другие выгоды от этих учреждений», — заявила фон дер Ляйен.
ЕС также запретит экспорт в Россию любых товаров класса люкс и импорт российской металлургической продукции. Кроме того, пакет санкций включает запрет на новые европейские инвестиции в российские энергетические проекты. Он будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов.
Глава ЕК заявила, что санкции будут направлены в том числе на ограничение возможности России использовать криптоактивы для обхода рестрикций. Она пообещала, что министры финансов, юстиции и внутренних дел стран «большой семерки» встретятся на следующей неделе, чтобы скоординировать работу целевой группы, созданной для разработки санкций против бизнесменов, которые, как считает Евросоюз, имеют близкие связи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Страны Евросоюза начали вводить экономические и персональные санкции против России в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля и начавшуюся 24 февраля военную операцию на Украине. В числе ограничений — закрытие воздушного пространства стран сообщества для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка международных резервов ЦБ. ЕС также ввел жесткие финансовые и технологические секторальные санкции против российских государственных организаций и компаний энергетического, военно-промышленного, финансового и авиастроительного секторов, которым ограничен доступ к европейским финансовым рынкам и технологиям.