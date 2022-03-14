Евросоюз анонсировал четвертый пакет санкций против России

В частности, ЕС отменит режим наибольшего благоприятствования в торговле для России в рамках Всемирной торговой организации. Также Брюссель будет работать над тем, чтобы приостановить членство России в «ведущих многосторонних финансовых институтах», включая Международный валютный фонд и Всемирный банк. «Мы позаботимся о том, чтобы Россия не могла получить финансирование, кредиты или какие-либо другие выгоды от этих учреждений», — заявила фон дер Ляйен.