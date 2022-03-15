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Bloomberg узнал о планах Салливана связаться с секретарем Совбеза Патрушевым

Ведомости

Советник президента США Джейк Салливан планирует связаться с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, Салливан намерен связаться с Патрушевым, чтобы предостеречь от использования биологического или химического оружия на Украине. Дата звонка еще не запланирована. 

«С российской стороны усиливается риторика по обвинению украинцев и США в возможном применении химического и биологического оружия», — заявил Салливан в воскресенье в программе CBS «Face the Nation». «Это показатель того, что на самом деле русские готовятся это сделать и пытаются свалить вину на кого-то другого. И никто не должен поддаваться на это», — считает Салливан. 

Последний звонок Салливана и Патрушева состоялся в ноябре прошлого года, когда появились сообщения о наращивании российских сил на границе с Украиной. 

7 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в ходе брифинга сообщил о том, что на Украине была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона. По его словам, в лабораториях занимались сбором и вывозом в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия. 11 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории его страны никогда не разрабатывалось оружие массового поражения.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель ведомства Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных