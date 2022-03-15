Bloomberg узнал о планах Салливана связаться с секретарем Совбеза Патрушевым

7 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в ходе брифинга сообщил о том, что на Украине была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона. По его словам, в лабораториях занимались сбором и вывозом в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия. 11 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории его страны никогда не разрабатывалось оружие массового поражения.