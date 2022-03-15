Bloomberg узнал о планах Салливана связаться с секретарем Совбеза Патрушевым
Советник президента США Джейк Салливан планирует связаться с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, Салливан намерен связаться с Патрушевым, чтобы предостеречь от использования биологического или химического оружия на Украине. Дата звонка еще не запланирована.
«С российской стороны усиливается риторика по обвинению украинцев и США в возможном применении химического и биологического оружия», — заявил Салливан в воскресенье в программе CBS «Face the Nation». «Это показатель того, что на самом деле русские готовятся это сделать и пытаются свалить вину на кого-то другого. И никто не должен поддаваться на это», — считает Салливан.
Последний звонок Салливана и Патрушева состоялся в ноябре прошлого года, когда появились сообщения о наращивании российских сил на границе с Украиной.
7 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в ходе брифинга сообщил о том, что на Украине была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона. По его словам, в лабораториях занимались сбором и вывозом в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия. 11 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории его страны никогда не разрабатывалось оружие массового поражения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель ведомства Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.