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Вице-премьер Польши предложил ввести на Украину миротворцев НАТО

Ведомости

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что на Украину необходимо отправить миротворческую миссию НАТО или более широкого состава. Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, еще более широкого международного состава. Но такая миссия, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины. Которая, конечно, с согласия президента и правительства окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия», — заявил Качиньский (цитата по «РИА Новости»). Миротворцы должны будут обеспечивать несение мира и гуманитарной помощи и будут защищены вооруженными силами.

15 марта в Киев на переговоры прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский, премьер-министры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша.

Украина не входит в НАТО и в ЕС. Зеленский накануне заявил, что нужно признать тот факт, что Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на заявления о политике «открытых дверей». Он в очередной раз призвал НАТО установить бесполетную зону над Украиной. Президент также заявил, что страна продолжает бороться за предоставление ей самолетов и противовоздушной обороны (ПВО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных