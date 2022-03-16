Вице-премьер Польши предложил ввести на Украину миротворцев НАТО

«Нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, еще более широкого международного состава. Но такая миссия, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины. Которая, конечно, с согласия президента и правительства окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия», — заявил Качиньский (цитата по «РИА Новости»). Миротворцы должны будут обеспечивать несение мира и гуманитарной помощи и будут защищены вооруженными силами.