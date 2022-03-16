Вице-премьер Польши предложил ввести на Украину миротворцев НАТО
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что на Украину необходимо отправить миротворческую миссию НАТО или более широкого состава. Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
«Нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, еще более широкого международного состава. Но такая миссия, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины. Которая, конечно, с согласия президента и правительства окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия», — заявил Качиньский (цитата по «РИА Новости»). Миротворцы должны будут обеспечивать несение мира и гуманитарной помощи и будут защищены вооруженными силами.
15 марта в Киев на переговоры прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский, премьер-министры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша.
Украина не входит в НАТО и в ЕС. Зеленский накануне заявил, что нужно признать тот факт, что Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на заявления о политике «открытых дверей». Он в очередной раз призвал НАТО установить бесполетную зону над Украиной. Президент также заявил, что страна продолжает бороться за предоставление ей самолетов и противовоздушной обороны (ПВО).