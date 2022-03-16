Песков заявил о «крахе святости» частной собственности в ЕС
Страны Евросоюза, вводя санкции против российских предпринимателей, занимаются «бандитизмом на государственном уровне», считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он констатировал «крах святости частной собственности» и опасность ведения бизнеса в ЕС.
«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, по сути, являются и международными предпринимателями, потому что их компании действуют по всему миру и имеют абсолютно международный статус, — поэтому, конечно, то, что коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь как бандитизмом на государственном уровне. Это отчетливо демонстрирует, наверно, крах святости частной собственности и частного бизнеса и демонстрирует, наверно, опасность ведения бизнеса там», — сказал Песков журналистам.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Страны ограничили работу нескольких российских банков и компаний, ввели санкции в отношении бизнесменов и руководства страны, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и запретили экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Часть иностранных компаний объявила о приостановке работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.
Из-за действий России на Украине страны Запада начали вводить и персональные санкции в отношении российских официальных лиц и бизнесменов. В частности, 15 марта минфин США ввел персональные санкции против нескольких заместителей министра обороны России, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, прокурора г. Аргуна Джабраила Ахматова, отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской республики, а также против жены президента Белоруссии Галины Лукашенко.
В свою очередь, под рестрикции Великобритании 15 марта попали 350 физических и юридических лиц из России, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка, премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтранспорта Виталий Савельев, глава Минстроя Ирек Файзуллин и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Теперь в британском санкционном списке фигурируют 935 россиян, президент Владимир Путин был внесен туда еще 25 февраля в ответ на начало военной операции на Украине.
ЕС в качестве основания для введения санкций в отношении российских бизнесменов указывал в том числе встречу с президентом 24 февраля, на которой обсуждалась ситуация в экономике в условиях новых западных санкций.
Канада сегодня также расширила санкции против России и добавила в черный список еще 15 граждан страны. В их числе — министр экономического развития России Максим Решетников, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов и официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.