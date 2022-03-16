Песков заявил о «крахе святости» частной собственности в ЕС

«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, по сути, являются и международными предпринимателями, потому что их компании действуют по всему миру и имеют абсолютно международный статус, — поэтому, конечно, то, что коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь как бандитизмом на государственном уровне. Это отчетливо демонстрирует, наверно, крах святости частной собственности и частного бизнеса и демонстрирует, наверно, опасность ведения бизнеса там», — сказал Песков журналистам.