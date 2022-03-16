Патрушев обсудил ситуацию на Украине с помощником Байдена

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны РФ заявили, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в оборонном ведомстве, в стране в ближайшее время должны были появиться базы НАТО, а также ядерное и биологическое оружие.