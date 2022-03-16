Патрушев обсудил ситуацию на Украине с помощником Байдена
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза. Одной из тем беседы стал переговорный процесс между Россией и Украиной.
«До Вашингтона доведена позиция России о недопустимости попыток затягивания переговорного процесса, предпринимаемых Киевом по указаниям извне», — сообщили в Совбезе. Помимо этого российская сторона призвала США «оказать влияние на Киев для скорейшего достижения прогресса в урегулировании кризиса дипломатическим путем».
Кроме того, Патрушев заявил Салливану о необходимости прекратить поддержку «неонацистов и террористов на Украине», а также прекратить содействие переброске в зону конфликта иностранных наемников и отказаться от поставок вооружений Киеву.
«Американской стороне было указано на недопустимость планирования и подстрекательства к провокациям, связанным с возможностью применения на Украине оружия массового уничтожения, включая биологическое и химическое», — говорится в сообщении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны РФ заявили, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в оборонном ведомстве, в стране в ближайшее время должны были появиться базы НАТО, а также ядерное и биологическое оружие.