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Португалия отказалась запретить въезд попавшему под санкции Роману Абрамовичу

Ведомости

Португалия введет все санкции, принятые на уровне Евросоюза в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, но не запретит ему въезд в страну, поскольку он является ее гражданином. Об этом, как передает Reuters, заявил 16 марта глава португальского МИДа Аугушту Сантуш Силва.

По словам министра, Португалия также ужесточила закон, позволяющий потомкам сефардских евреев получить гражданство страны. Абрамович воспользовался этим законом в прошлом году, чтобы получить португальский паспорт.

Теперь потенциальным кандидатам на натурализацию нужно будет доказать наличие «реальной связи» с Португалией — например, предоставить документы, подтверждающие наследование заявителем собственности на территории страны или предыдущие поездки в нее, пишет газета Publico. При этом нововведения не будут иметь обратной силы.

Роман Абрамович, которому принадлежат доли в металлургической компании Evraz, сети супермаркетов «Азбука вкуса», английский футбольный клуб «Челси» и коммерческая недвижимость, оказался среди представителей российского бизнеса, попавших в санкционные списки Евросоюза в связи с военной операцией на Украине. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд. Аналогичные меры в отношении Абрамовича ввели также Великобритания, Канада и Австралия.

Сейчас португальская прокуратура расследует обстоятельства получения бизнесменом гражданства. Местная полиция на прошлой неделе задержала раввина еврейской общины города Порту, которая выдала Абрамовичу сертификат о его происхождении. В самой общине отрицают нарушения при решении о законности гражданства Абрамовича и заявляют, что стали жертвами клеветы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных