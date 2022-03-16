Португалия отказалась запретить въезд попавшему под санкции Роману Абрамовичу

Теперь потенциальным кандидатам на натурализацию нужно будет доказать наличие «реальной связи» с Португалией — например, предоставить документы, подтверждающие наследование заявителем собственности на территории страны или предыдущие поездки в нее, пишет газета Publico. При этом нововведения не будут иметь обратной силы.