Португалия отказалась запретить въезд попавшему под санкции Роману Абрамовичу
Португалия введет все санкции, принятые на уровне Евросоюза в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, но не запретит ему въезд в страну, поскольку он является ее гражданином. Об этом, как передает Reuters, заявил 16 марта глава португальского МИДа Аугушту Сантуш Силва.
По словам министра, Португалия также ужесточила закон, позволяющий потомкам сефардских евреев получить гражданство страны. Абрамович воспользовался этим законом в прошлом году, чтобы получить португальский паспорт.
Теперь потенциальным кандидатам на натурализацию нужно будет доказать наличие «реальной связи» с Португалией — например, предоставить документы, подтверждающие наследование заявителем собственности на территории страны или предыдущие поездки в нее, пишет газета Publico. При этом нововведения не будут иметь обратной силы.
Роман Абрамович, которому принадлежат доли в металлургической компании Evraz, сети супермаркетов «Азбука вкуса», английский футбольный клуб «Челси» и коммерческая недвижимость, оказался среди представителей российского бизнеса, попавших в санкционные списки Евросоюза в связи с военной операцией на Украине. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд. Аналогичные меры в отношении Абрамовича ввели также Великобритания, Канада и Австралия.
Сейчас португальская прокуратура расследует обстоятельства получения бизнесменом гражданства. Местная полиция на прошлой неделе задержала раввина еврейской общины города Порту, которая выдала Абрамовичу сертификат о его происхождении. В самой общине отрицают нарушения при решении о законности гражданства Абрамовича и заявляют, что стали жертвами клеветы.