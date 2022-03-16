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Песков назвал преждевременными разговоры о возможных договоренностях с Украиной

Ведомости

Российская сторона считает преждевременными разговоры о возможных договоренностях с Украиной по урегулированию ситуации в этой стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее сегодня издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Украина и Россия подготовили предварительный план по мирному урегулированию конфликта. Он включает в себя 15 пунктов, среди них: прекращение огня, вывод российских войск с территории Украины при условии, что Киев объявит о нейтральном статусе Украины, сократит численность армии, а также подпишет обязательство о невступлении в НАТО и неразмещении иностранных военных баз и вооружений на Украине.

«Пока считаем преждевременным раскрывать какие-либо наборы договоренностей», — сказал Песков.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил FT, что любая сделка будет содержать обязательное условие о выводе российских войск с территории Украины, а именно с южных районов вдоль Азовского и Черного морей, а также с территории восточнее и севернее Киева.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны РФ заявили, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в оборонном ведомстве, в стране в ближайшее время должны были появиться базы НАТО, а также ядерное и биологическое оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных