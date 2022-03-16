Песков назвал преждевременными разговоры о возможных договоренностях с Украиной
Российская сторона считает преждевременными разговоры о возможных договоренностях с Украиной по урегулированию ситуации в этой стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее сегодня издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Украина и Россия подготовили предварительный план по мирному урегулированию конфликта. Он включает в себя 15 пунктов, среди них: прекращение огня, вывод российских войск с территории Украины при условии, что Киев объявит о нейтральном статусе Украины, сократит численность армии, а также подпишет обязательство о невступлении в НАТО и неразмещении иностранных военных баз и вооружений на Украине.
«Пока считаем преждевременным раскрывать какие-либо наборы договоренностей», — сказал Песков.
Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил FT, что любая сделка будет содержать обязательное условие о выводе российских войск с территории Украины, а именно с южных районов вдоль Азовского и Черного морей, а также с территории восточнее и севернее Киева.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны РФ заявили, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в оборонном ведомстве, в стране в ближайшее время должны были появиться базы НАТО, а также ядерное и биологическое оружие.