Песков назвал преждевременными разговоры о возможных договоренностях с Украиной

Ранее сегодня издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Украина и Россия подготовили предварительный план по мирному урегулированию конфликта. Он включает в себя 15 пунктов, среди них: прекращение огня, вывод российских войск с территории Украины при условии, что Киев объявит о нейтральном статусе Украины, сократит численность армии, а также подпишет обязательство о невступлении в НАТО и неразмещении иностранных военных баз и вооружений на Украине.