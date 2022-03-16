Зеленский призвал США обеспечить поставки комплексов С-300 на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к конгрессу США призвал обеспечить введение бесполетной зоны над украинской территорией или поставить зенитные ракетные комплексы С-300, сообщает ТАСС.
«Неужели мы просим слишком многого? Создания бесполетной зоны. Неужели это слишком много для нас?» — заявил Зеленский. «Если это слишком много и мы не имеем права просить об этом, вот вам альтернатива: вы знаете, какие оборонительные системы нам необходимы, — С-300 и другие», — добавил украинский лидер.
Помимо этого Зеленский обратил внимание американских конгрессменов на нужду Киева в авиатехнике.
«Вы знаете, как много зависит на поле боя от возможности использовать самолеты, мощная авиация должна защитить наш народ, нашу свободу, нашу землю. Самолеты, которые помогут Украине и Европе, и вы знаете, что они есть, и вы обладаете ими, но они находятся на земле, а не в украинском небе», — отметил президент Украины.
НАТО, США и Великобритания ранее высказывались против идеи беспилотной зоны в украинском небе из-за опасений, что ее поддержание может привести к полномасштабной войне с Россией.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.