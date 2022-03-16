Зеленский призвал США обеспечить поставки комплексов С-300 на Украину

«Вы знаете, как много зависит на поле боя от возможности использовать самолеты, мощная авиация должна защитить наш народ, нашу свободу, нашу землю. Самолеты, которые помогут Украине и Европе, и вы знаете, что они есть, и вы обладаете ими, но они находятся на земле, а не в украинском небе», — отметил президент Украины.