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Зеленский призвал США обеспечить поставки комплексов С-300 на Украину

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к конгрессу США призвал обеспечить введение бесполетной зоны над украинской территорией или поставить зенитные ракетные комплексы С-300, сообщает ТАСС.

«Неужели мы просим слишком многого? Создания бесполетной зоны. Неужели это слишком много для нас?» — заявил Зеленский. «Если это слишком много и мы не имеем права просить об этом, вот вам альтернатива: вы знаете, какие оборонительные системы нам необходимы, — С-300 и другие», — добавил украинский лидер.

Помимо этого Зеленский обратил внимание американских конгрессменов на нужду Киева в авиатехнике.

«Вы знаете, как много зависит на поле боя от возможности использовать самолеты, мощная авиация должна защитить наш народ, нашу свободу, нашу землю. Самолеты, которые помогут Украине и Европе, и вы знаете, что они есть, и вы обладаете ими, но они находятся на земле, а не в украинском небе», — отметил президент Украины.

НАТО, США и Великобритания ранее высказывались против идеи беспилотной зоны в украинском небе из-за опасений, что ее поддержание может привести к полномасштабной войне с Россией.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных